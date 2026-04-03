Momenti di apprensione nella serata di ieri, giovedì 2 aprile, al largo delle coste del Nord Sardegna, dove la Guardia Costiera di Porto Torres è intervenuta per un’evacuazione medica d’urgenza da una nave da crociera in navigazione.

L’allarme è scattato alle 20:33, quando la “Costa Pacifica”, impegnata nella tratta Valencia–Civitavecchia, ha richiesto assistenza per un passeggero di 73 anni, di nazionalità spagnola, colto da infarto a bordo. Dopo le prime cure prestate dal personale medico della nave, il Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.) ha disposto il trasferimento urgente in una struttura ospedaliera.

Ricevuta la richiesta, la sala operativa della Capitaneria di porto di Porto Torres ha ordinato alla nave di dirigersi verso lo scalo turritano, mentre una motovedetta della Guardia Costiera ha raggiunto l’unità in mare aperto. Le operazioni di sbarco sono state effettuate a circa due miglia dall’imboccatura del porto, in un’area individuata per le condizioni di mare più favorevoli.

Determinante, nelle fasi del soccorso, il supporto del Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli di Porto Torres che, sotto il coordinamento della Guardia Costiera, ha messo a disposizione la motobarca “Tigre”, utilizzata per il trasbordo del passeggero.

L’uomo è stato trasferito in sicurezza sulla banchina della Capitaneria di porto, dove ad attenderlo c’era il personale sanitario del 118 per il successivo trasporto all’ospedale di Sassari.

Concluso l’intervento, la “Costa Pacifica” ha ricevuto l’autorizzazione a riprendere la navigazione verso Civitavecchia.