Momenti di tensione in Libano, dove un razzo ha colpito una base in cui è schierata la Brigata Sassari impegnata nella missione internazionale di pace. Secondo quanto riferito da Rai Sardegna, l’attacco non avrebbe causato feriti tra i militari italiani, ma ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza del contingente presente nell’area.

Come riportato da Rai Sardegna, il razzo sarebbe caduto all’interno o nelle immediate vicinanze della struttura, senza provocare conseguenze gravi né danni rilevanti alle infrastrutture. Le procedure di sicurezza sono state immediatamente attivate, con il personale che ha seguito i protocolli previsti in caso di attacco.

La Brigata Sassari è attualmente impegnata in Libano nell’ambito della missione Unifil, sotto egida delle Nazioni Unite, con compiti di monitoraggio del cessate il fuoco e supporto alla stabilità dell’area nel sud del Paese, una delle zone più sensibili del Medio Oriente.

L’episodio si inserisce in un contesto di tensioni persistenti lungo la linea di demarcazione tra Libano e Israele, dove negli ultimi mesi si sono registrati diversi lanci di razzi e scambi di fuoco.

Da quanto emerge, le condizioni dei militari italiani sono buone e non si registrano conseguenze per il contingente. Le autorità militari stanno comunque monitorando la situazione, mantenendo alta l’attenzione sul livello di sicurezza.