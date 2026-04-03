Un disco volante nel cielo di Oschiri. Sembra assurdo, ma il racconto è divenuto virale nel gruppo Facebook "Zente de Ischeria", dove i cittadini del paese si ritrovano per scambiarsi opinioni e ricordi, animando un dibattito supportato da contributi fotografici e memorie di tanti.

"NELLE MIE FOTO OGGETTI VOLANTI NON IDENTIFICABILI"

"Sempre più spesso – scrive Rinaldo Nicastro, autore della segnalazione – in tutto il mondo accertano avvistamenti di oggetti non identificati (UFO). In questa mia foto scattata nel nostro vecchio centro di Oschiri in alto a sinistra è visibile un disco volante venuto chissà da dove".

"Nelle migliaia di mie fotografie scattate negli anni nel nostro territorio, in alcune, in cielo, sono visibili degli oggetti non chiaramente identificabili come terrestri. Si può credere o non credere a queste presenze per il quale al momento non potendo accertare la loro materialità si può pensare pure che sono tutte fesserie. Se fosse credibile qui una loro reale presenza mi viene il dubbio che nel nostro territorio c’è qualcosa che li interessa e li attira".

Le immagini pubblicate dall'uomo, in effetti, ritraggono uno scorcio molto comune nei centri storici dei paesi della Sardegna: case antiche, facciate consumate dal tempo, piante che si fanno spazio fra le mura delle vecchie abitazioni. In cielo, però, è presente un corpo estraneo, presuminilmente un oggetto volante non meglio identificabile.

"TRE SFERE IN CIELO"

Il racconto del signor Rinaldo ha incoraggiato altri utenti del gruppo che hanno proposto i loro personali ricordi. Scrive Giuseppina: "Circa 5 anni fa, 1° gennaio, ore 13, bellissima giornata. Ero da mamma, ho alzato gli occhi al cielo e ho visto tre sfere color acciaio, due erano allineate, una stava sopra di loro. Viaggiavano in orizzontale e ad un certo punto quella sola è schizzata a velocità assurda, le altre due sono rimaste lì hanno continuato il viaggio, non le ho viste solo io".

"Nel territorio di Oschiri – aggiunge Rinaldo – in alcuni punti (che non indico), per mio conto ho potuto riscontrare che si manifestano forti campi di elettromagnetismo. È forse questo che li attira e interessa?".

"UN OMINO SCESO DAL CIELO"

"La foto non è chiara e io sono una che non crede – commenta Paola rispondendo a chi fa ironia sulla questione –, però è anche vero che con tutto quello che sta succedendo secondo me non si arriverà mai alla verità. Ma perché vogliamo annullare le convinzioni di qualcuno? D'altronde ognuno di noi ha le proprie idee".

Tra il serio e il faceto, Carmela racconta divertita: "Era il 1962-63, allora davanti al cimitero c'erano le baracche dei maiali di proprietà di diverse famiglie. Ricordo che con mia sorella ci fermammo poco prima della salita per il cimitero, allora tutta campagna, e a un certo punto scese dal cielo un omimo tozzo e con la testa grande, si guardò intorno e dopo pochi minuti sparì. Lo raccontammo a casa, ma naturalmente non fummo credute. Fantasie di bambine, dissero".