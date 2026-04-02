Una mattinata di festa, colori ed emozioni ha animato oggi le Cliniche di viale San Pietro dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, dove i piccoli pazienti dei reparti di Pediatria e Neuropsichiatria infantile hanno ricevuto una speciale sorpresa pasquale.

Promotrice dell’iniziativa l’associazione di promozione sportiva “Gianni Fresu”, che ha regalato ai bambini e ai ragazzi ricoverati un momento di straordinaria magia: Batman e Spiderman si sono calati dal tetto della struttura, grazie a speciali attrezzature, facendo il loro ingresso tra stupore, sorrisi e applausi insieme a Superman e Capitan America.

Un’azione spettacolare resa possibile grazie alla collaborazione della squadra mobile dei Vigili del Fuoco di Sassari, dell’Unità Cinofila, del Motoclub dei Vigili del Fuoco, del Nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) e di Moto Fun, che hanno contribuito a trasformare per alcune ore gli spazi ospedalieri in un luogo di meraviglia e condivisione.

Presenti numerosi operatori sanitari, medici e personale dei reparti, insieme al direttore della Pediatria Gianfranco Meloni e agli operatori della Neuropsichiatria infantile, che hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando il valore umano di momenti come questi, capaci di rendere il percorso di cura più vicino ai bisogni emotivi dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

«Portare sorrisi in reparto è parte integrante della cura e iniziative come questa rappresentano un valore importante per il benessere emotivo dei bambini e dei ragazzi ricoverati», è stato evidenziato nel corso della mattinata.

«Questa è la terza edizione che portiamo avanti – ha dichiarato Salvatore Fresu, presidente dell’associazione di promozione sportiva “Gianni Fresu” – ed è un’iniziativa nata dal cuore. È qualcosa che ci gratifica profondamente, perché vedere la felicità dei bambini, la loro emozione davanti ai Supereroi, è davvero impagabile. Continuiamo con convinzione questa bella tradizione: donare un sorriso e un momento di spensieratezza ai piccoli pazienti dei reparti di Pediatria e Neuropsichiatria infantile di Sassari».

Un gesto semplice ma dal grande valore umano, che conferma ancora una volta quanto la collaborazione tra associazioni, volontari e istituzioni possa contribuire a rendere l’ospedale un luogo più accogliente e vicino alle persone, soprattutto ai più piccoli.