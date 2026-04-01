Ha minacciato una donna impugnando un cacciavite e cercato di strapparle la borsa: è finita con l’arresto la notte di un uomo fermato dai Carabinieri a Sassari.

Nel corso della nottata del 31 marzo, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sassari hanno arrestato in flagranza di reato un uomo ritenuto responsabile di tentata rapina, porto di armi od oggetti atti ad offendere e falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico Ufficiale sulla propria identità.

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione che indicava, in via Asproni, la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione psico-fisica che stava minacciando alcuni passanti brandendo un cacciavite. I Carabinieri, giunti rapidamente sul posto, sono riusciti a individuare e bloccare l’uomo nonostante un breve tentativo di fuga.

Come riferito dai carabinieri, è emerso che, poco prima dell’arrivo della pattuglia, l’uomo aveva minacciato di morte una donna tentando di sottrarle la borsa. La vittima aveva appena terminato il turno di lavoro notturno presso un’attività di ristorazione e, al momento dell’aggressione, si trovava in compagnia di alcune colleghe.

La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire e sequestrare il cacciavite utilizzato durante l’azione. Grazie alle testimonianze raccolte nell’immediatezza, i militari hanno inoltre accertato che l’uomo, prima del tentativo di rapina, aveva già rivolto insulti e minacce ad altre persone tra via Bargone e via Crispo, puntando contro di loro l’oggetto.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Sassari-Bancali, in attesa dell’udienza di convalida.