Tentano un furto con la tecnica della “spaccata” ai danni di uno studio medico, ma vengono bloccati poco dopo dai Carabinieri. È accaduto nella notte a Sassari, dove due uomini sono stati arrestati in flagranza con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112, che indicava un forte boato proveniente da via Torino. Il rumore, secondo quanto riferito, sarebbe stato causato dal danneggiamento di una serranda e dalla rottura di una vetrata.

Arrivati sul posto, i militari della Sezione Radiomobile hanno verificato che ignoti avevano preso di mira uno studio dentistico, cercando di entrare dopo aver infranto la porta d’ingresso con delle pietre. Nonostante i danni provocati, però, non sono riusciti a portare via nulla.

Grazie alle descrizioni raccolte e alle ricerche avviate subito nelle zone vicine, i Carabinieri hanno rintracciato e fermato i due sospettati in via Torres. Al termine degli accertamenti, entrambi sono stati arrestati e trasferiti nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale, su disposizione della Procura di Sassari, che coordina le indagini.

Uno dei due risulta già sottoposto all’obbligo di dimora notturno per precedenti reati contro il patrimonio. Sono in corso ulteriori verifiche per chiarire eventuali collegamenti con altri due tentati furti avvenuti nella stessa notte ai danni di esercizi commerciali.

Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.