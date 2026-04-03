L'arrivo della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo sarà accompagnato da condizioni meteorologiche favorevoli, con il bel tempo e temperature tipicamente primaverili. Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, ha confermato che dopo un periodo di maltempo, l'Anticiclone delle Azzorre farà nuovamente la sua comparsa. L'alta pressione oceanica garantirà cieli sereni e temperature gradevoli, superando anche i 25°C in molte zone.

Per le prossime 24 ore, però, serve ancora molta attenzione: "la prudenza - nota Tedici - dovrà essere massima. Sono previste altre diffuse precipitazioni sul Medio Adriatico e al Sud, con nevicate a partire dai 1.000 metri al Centro e 1.300 metri al Meridione. Anche il vento soffierà ancora teso, innescando altre mareggiate sulle coste abruzzesi, molisane, pugliesi e su quelle delle Isole Maggiori; infine, dopo la tantissima pioggia caduta, il rischio idraulico e idrogeologico restano al massimo livello".

Un netto miglioramento è atteso a partire da domani, sabato 4 aprile, con il ritorno del sole da Nord a Sud. Le temperature inizieranno a salire rapidamente: raggiungendo i 22°C al Nord e i 24°C al Centro, mentre al Sud si manterrà leggermente più fresco a causa delle conseguenze del maltempo recente. Tuttavia, la grande notizia riguarda le festività di Pasqua e Pasquetta, che porteranno una bella sorpresa a tutta l'Italia con un clima splendido e uniforme: cielo sereno e temperature comprese tra i 23 e i 26°C nelle zone pianeggianti. Dal punto di vista scientifico, queste condizioni sono considerate ottimali per il "Benessere biometeorologico". Si prevede quindi una Pasqua all'insegna del relax e del benessere all'aria aperta. Le prime previsioni per i giorni successivi indicano temperature che potrebbero raggiungere i 30 gradi entro metà della prossima settimana.

LE PREVISIONI PER LA SARDEGNA (FONTE ARPAS)

Previsioni per la serata

Cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti maggiori sui settori meridionali con deboli e isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio, sino al tardo pomeriggio; prevalentemente sereno in serata. Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari: generalmente molto mossi, localmente mossi sui settori orientali.

Previsioni per sabato 4 aprile 2026

Cielo prevalentemente sereno, locali addensamenti in serata, specie sul Campidano. Temperature: minime stazionarie o in lieve calo , massime in generale aumento. Venti: deboli dai quadranti settentrionali, quasi calmi in serata. Mari: fino a molto mossi sui settori occidentali con moto ondoso in attenuazione , mossi altrove.

Previsioni per domenica 5 aprile 2026

Cielo prevalentemente sereno; possibili foschie nelle ore più fredde, specie sul Campidano. Temperature: in generale aumento, specie le massime. Venti: deboli dai quadranti settentrionali. Mari: mossi i settori occidentali, poco mossi altrove.

Tendenza per i giorni successivi

Lunedì (Pasquetta) e martedì si manterranno con condizioni di bel tempo, con cielo prevalentemente sereno e temperature che tenderanno ad aumentare in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste. Il moto ondoso tenderà ad attenuarsi con mare poco mosso o quasi calmo.