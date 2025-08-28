Un incendio è divampato questa mattina nel territorio di Pattada, in località San Gavino, nel punto più alto del centro logudorese.

Le fiamme hanno minacciato alcune abitazioni situate nell'area del colle. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Compagnia barracellare, e successivamente gli operatori del Corpo forestale e di Forestas.

La minaccia è stata prontamente sventata, evitando il pericoloso avanzamento delle lingue di fuoco. Nel frattempo sono iniziate le operazioni di bonifica dell'area.