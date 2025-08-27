Durante la tarda mattinata di oggi, mercoledì 27 agosto, un ragazzino di 11 anni ha deciso di allontanarsi volontariamente da casa a San Gavino Monreale, in seguito a una lite con la sua sorella coetanea.

La madre ha quindi immediatamente contattato i Carabinieri della locale stazione per informarli dell'accaduto. I militari, dopo aver ricevuto la segnalazione, hanno prontamente avviato le operazioni di ricerca coinvolgendo il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Villacidro e della Stazione di Pabillonis.

In risposta alla richiesta delle forze dell'ordine, la Prefettura di Cagliari ha attivato il Piano provinciale per la ricerca di persone scomparse. Le ricerche si sono protratte per diverse ore nelle campagne circostanti, e il giovane è stato fortunatamente ritrovato intorno alle 16:00 in buone condizioni di salute. Il ragazzino è stato quindi riportato ai genitori.