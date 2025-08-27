"Nostro figlio non ha ancora due settimane. Non avremmo immaginato di dover impiegare questo tempo prezioso sommersi da una polemica nazionale sulla nostra famiglia". Sono le parole, attraverso un post sui propri profili social, di Margherita Colonnello, assessora al Sociale del Comune di Padova.

Lo scorso 14 agosto è nato suo figlio, Aronne, e la madre ha appeso un fiocco arcobaleno, e non il classico azzurro, sulla porta del suo ufficio, a Palazzo di città, "Sarà lui a scegliere il suo genere", aveva spiegato l'assessora, ricevendo dal web diversi tanti commenti contrariati.

"I leoni da tastiera si sono scatenati sulla base di una dichiarazione non riportata correttamente, riempiendoci di odio - spiega Margherita Colonnello -. La 'bestia' ha preso il nostro discorso al Pride di Padova, pronunciato 3 mesi fa, e lo ha distorto, rendendolo machiettistico e un contenuto facile da condividere per alimentare violenza verbale".

"Il nostro discorso al Pride, che chiunque può riascoltare, è stato pensato e pronunciato contro gli stereotipi di genere che ancora oggi influenzano la nostra società, generando odio e discriminazione. Ci siamo sentiti di augurare pubblicamente a nostro figlio di scegliere l'arcobaleno come simbolo di amore e pace in un mondo che distorce la bellezza e la varietà della vita al solo bianco e nero", spiega ancora.

"Non gli abbiamo chiesto di decidere se essere maschio o femmina - dice l'assessora -. Gli abbiamo promesso, in una società ancora troppo impaurita, che saremo sempre al suo fianco, qualsiasi cosa deciderà per la sua vita e chiunque deciderà di essere. Questo per noi vuol dire amore di genitori".

"Speriamo che chi si erge a 'difensore della famiglia' possa avere rispetto della nostra tranquillità in giorni così intensi e bellissimi. Giorni che vorremmo trascorrere solo in compagnia di nostro figlio, senza doverci difendere dagli attacchi della destra. Ringraziamo chi ci sta dimostrando solidarietà e sostegno", conclude Margherita Collonnello.