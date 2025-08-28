Orrore a Naro, in provincia di Agrigento, dove un cittadino extracomunitario ha crudelmente ucciso un cane sgozzandolo, per poi sembrare intenzionato a mangiarlo.

La scena agghiacciante è stata testimoniata da alcuni cittadini che hanno prontamente segnalato l'accaduto. Le forze dell'ordine sono arrivate in fretta sul luogo e hanno fermato il 27enne, proveniente dal Mali, già noto alle autorità, che è ora accusato di uccisione di animali.

"Il povero cane si chiamava Merlino, ed era accudito dalla gente del paese - informa sulla vicenda, attraverso un post, il gruppo Facebook Mondo Animali-Il Gruppo -. Era un cane buono, voluto bene da tutti stava a casa sua, nella sua terra. È stato fatto a pezzi da vivo".

L'uomo è stato fermato e condotto al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Caltanissetta. "Sette giorni fa questa persona aveva già bruciato con dell'olio bollente un povero cane randagio e anche allora erano intervenuti i carabinieri, aggrediti dall'extracomunitario - ha detto Enrico Rizzi, attivista per i diritti degli animali, come riporta AdnKronos -. L'uomo era stato arrestato e subito liberato dalla magistratura. Tornato in strada, ha preso un altro randagio e lo ha sgozzato. Deve essere rimandato a casa".