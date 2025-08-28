Mezzo chilo di marijuana, cocaina, bilancini, sostanza da taglio e cannucce ricavate da penne, utilizzate per fumare cocaina sono stati sequestrati durante una perquisizione dagli agenti della Questura di Oristano, in un casolare noto come luogo di consumo di stupefacenti.

Altre perquisizioni hanno coinvolto residenti a Cabras e Riola Sardo, con tre persone denunciate per spaccio e il sequestro di cocaina, eroina e metanfetamine. Complessivamente, durante una maxi operazione mirata per contrastare il traffico di droga nella provincia di Oristano, sono stati sequestrati 800 grammi di marijuana, 20 grammi di cocaina e altre sostanze.

Le perquisizioni sono state effettuate con l'impiego di numerosi agenti, inclusi unità cinofile, UOPI, Reparto Prevenzione Crimine Sardegna e Squadra Mobile. La Questura ha intensificato le attività di monitoraggio e contrasto della droga, specialmente in vista della riapertura delle scuole, per prevenire il coinvolgimento sempre più frequente dei giovani in questo fenomeno.