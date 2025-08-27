Il personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro è impegnato dalla mattina di oggi, mercoledì 27 agosto, nella ricerca di un uomo di 55 anni scomparso a Dorgali, su richiesta della Prefettura di Nuoro.

L'operazione è scattata in seguito alla segnalazione dei familiari. A Dorgali, presso la località "Serra Orrios", è stato istituito un Posto di Comando Avanzato gestito da un Funzionario di Guardia proveniente dalla Sede Centrale per coordinare le operazioni di ricerca.

Le ricerche coinvolgono una squadra di terra proveniente dalla Sede Centrale, unità specializzate TAS del Comando di Nuoro e risorse inviate su disposizione della Direzione Regionale per i Vigili del Fuoco della Sardegna, tra cui l'elicottero Drago 148 del Reparto Volo Sardegna e unità SAPR per il sorvolo delle aree interessate, il Nucleo Cinofili e il personale del Nucleo Sommozzatori dal Comando di Cagliari per la perlustrazione del fiume Cedrino.

In aggiunta al personale dei Vigili del Fuoco, sono coinvolti nelle ricerche i Carabinieri della stazione locale con membri del reparto Cacciatori di Sardegna, agenti della Polizia di Stato, Forestale e volontari della protezione civile del Comune di Dorgali. Nonostante gli sforzi finora compiuti, non si sono ancora ottenuti risultati positivi nelle ricerche dell'uomo scomparso.