Dopo le segnalazioni dei residenti riguardo alla presenza eccessiva di ratti nel parco di Monteclaro a Cagliari, la Città Metropolitana ha immediatamente attivato un intervento di emergenza.

Gli esperti del Centro Antinsetti sono arrivati sul posto alle 7:30 di stamattina giovedì 28 agosto per iniziare le operazioni di derattizzazione. L'obiettivo principale di questa azione è affrontare il problema igienico-sanitario evidenziato dai visitatori abituali del parco, soprattutto famiglie, sportivi e bambini.

Martino Sarritzu, responsabile dell'ambiente presso la Città Metropolitana di Cagliari, ha sottolineato l'importanza di questa rapida iniziativa per garantire la sicurezza e l'igiene dell'area verde. La derattizzazione si concentrerà principalmente nelle aree più critiche, come quelle vicine ai cespugli e lungo i sentieri, al fine di limitare la proliferazione dei roditori. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione durante le operazioni e a collaborare attivamente per mantenere il parco pulito, evitando di abbandonare rifiuti o cibo che potrebbero attrarre i ratti.