Il sospettato gambiano di 26 anni, già accusato di violenza sessuale su una donna di 60 anni a Roma, è indiziato per un altro caso simile.

I carabinieri di Monte Mario hanno riferito di essere intervenuti al pronto soccorso dove una donna di 44 anni ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale da parte di un uomo di colore la notte del 26 agosto, raccontando ai militari di essere stata avvicinata da un uomo mentre aspettava l'autobus in via Prenestina. L'uomo le avrebbe chiesto una sigaretta prima di trascinarla con la forza in un vicolo pieno di rifiuti, costringendola ad atti sessuali ripetuti.

Grazie alla dettagliata descrizione fornita dalla donna, inclusa quella degli abiti dell'aggressore, i carabinieri sono stati in grado di creare un identikit dell'uomo che sembra coincidere con il sospettato fermato per il presunto coinvolgimento in una rapina con violenza sessuale ai danni della donna di 60 anni aggredita a Tor Tre Teste.