Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi lungo la strada statale 672 Sassari-Tempio, dopo il bivio per Perfugas. Intorno alle 11 è stato necessario l’intervento della squadra dei Vigili del fuoco di Tempio a seguito del ribaltamento di un furgone.

Per cause in corso di accertamento, il mezzo è uscito di strada, ribaltandosi e terminando la sua corsa sulla carreggiata. All’arrivo sul posto, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’incidente.

L’unico occupante del furgone è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, che ne ha disposto il trasferimento all’ospedale di Sassari per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, impegnati nella gestione della viabilità e nei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.