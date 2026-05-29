I Vigili del Fuoco di Cagliari sono intervenuti nella serata di ieri, giovedì 28 maggio, subito dopo le ore 21:00, per un vasto incendio di vegetazione e sterpaglie sviluppatosi nei pressi della strada comunale di Molentargius e via Don Giordi, nel territorio di Quartu Sant’Elena.

Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca e dal vento, si sono propagate rapidamente su due fronti, rendendo necessario l’impiego di squadre di pronto intervento con automezzi fuoristrada dotati di modulo antincendio. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore e si sono rivelate particolarmente complesse a causa della conformazione impervia del terreno e della presenza di aree recintate difficilmente accessibili ai mezzi di soccorso.

I Vigili del fuoco hanno lavorato per circoscrivere il rogo, impedendo che le fiamme si estendessero ulteriormente verso le aree circostanti. Una volta domato l’incendio principale, sono state avviate le operazioni di bonifica e spegnimento dei focolai residui, con successiva messa in sicurezza dell’intera zona interessata.

Nella stessa notte, ulteriori interventi per incendi di sterpaglie e vegetazione sono stati effettuati dalle squadre del comando di Cagliari anche nell’hinterland del capoluogo. In particolare, episodi analoghi sono stati registrati a Monserrato, nelle campagne adiacenti alla Strada Provinciale 8 e lungo le aree rurali nei pressi della Strada Statale 554.

Fortunatamente non si segnalano feriti. Le cause dei roghi sono in corso di accertamento.