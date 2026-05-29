Nel pomeriggio di ieri, giovedì 28 maggio, i Carabinieri della Stazione di Narcao hanno rintracciato e arrestato un uomo di 62 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Cagliari.

Il provvedimento riguarda una condanna definitiva per tentata estorsione, reato commesso nel marzo 2019 nel territorio di Sant’Antioco. L’uomo dovrà scontare una pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione.

Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato accompagnato presso il proprio domicilio, individuato quale luogo di espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare.

L’operazione rientra nell’attività quotidiana dell’Arma dei Carabinieri finalizzata all’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e al mantenimento della sicurezza sul territorio, a tutela della legalità e della certezza della pena nelle comunità locali.