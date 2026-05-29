Le patologie tiroidee stanno mostrando un incremento continuo e colpiscono principalmente le donne adulte presso gli ambulatori di Endocrinologia del Policlinico Duilio Casula. Come dice il direttore della struttura professor Francesco Boi, "vengono effettuate circa 10mila visite per patologie tiroidee e le diagnosi di tumore maligno hanno raggiunto i 300 casi l’anno".

In Sardegna, si registrano annualmente circa 600 interventi di rimozione della tiroide. Secondo le previsioni, nel 2025 il numero di interventi al Policlinico Duilio Casula continuerà a mantenersi su questo livello. Come afferma il professor Pietro Giorgio Calò, direttore di Chirurgia generale dell’Aou di Cagliari e Prorettore all'Assistenza dell'Università degli Studi di Cagliari, "sono stati effettuati 345 interventi di tiroidectomia, oggi sempre più sicuri grazie all’utilizzo di dispositivi di neuromonitoraggio e alle metodiche di localizzazione delle paratiroidi. L’utilizzo dei dispositivi a base di ultrasuoni, energia bipolare e radiofrequenze consente, inoltre, di ridurre i tempi chirurgici. Ma non solo. La chirurgia è sempre più mininvasiva con benefici da un punto di vista estetico e una più veloce ripresa postoperatoria".