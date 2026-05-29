Dopo un'intensa attività di controllo nel territorio di Sestu, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari hanno denunciato un 38enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, titolare di una ditta individuale operante nel settore degli esercizi pubblici.

Nel corso dell'investigazione finalizzata alla verifica del rispetto della normativa in materia di lavoro e della regolarità dei rapporti contrattuali, i militari hanno accertato la presenza di una lavoratrice non regolarmente assunta su un totale di due dipendenti impiegati al momento dell’ispezione. La quota di lavoro irregolare, pari al 50% della forza lavoro presente, ha comportato l’adozione del provvedimento di sospensione immediata dell’attività imprenditoriale.

Al termine degli accertamenti sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 4.450 euro, relative alla cosiddetta “maxisanzione per lavoro nero” e alle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, che prevedono lo stop dell’attività in caso di gravi irregolarità occupazionali.

L’operazione rientra nel quadro delle attività di prevenzione e contrasto al lavoro sommerso e alle irregolarità nei luoghi di lavoro, condotte dall’Arma dei Carabinieri a tutela della legalità, della sicurezza e della dignità dei lavoratori nel tessuto produttivo locale.