Un incendio è divampato nel territorio di Domus de Maria (città metropolitana di Cagliari), in località P.ta sa Pala de Ammettiu, nei pressi della strada statale 195. Sul posto è in corso un massiccio intervento di spegnimento coordinato dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Le operazioni sono dirette dal D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Teulada, che coordina le squadre impegnate a terra e i mezzi aerei intervenuti per contenere il fronte del fuoco.

In un primo momento è stato inviato l’elicottero della base operativa del Corpo Forestale di Villasalto. Successivamente, visto l’evolversi della situazione, è stato disposto anche l’intervento di un secondo velivolo proveniente dalla base di Fenosu, a supporto delle operazioni di spegnimento.

Secondo le informazioni disponibili, il rogo ha reso necessaria anche l’evacuazione di alcune abitazioni della zona a scopo precauzionale. Per motivi di sicurezza è stata comunicata ai Vigili del Fuoco la richiesta di evacuazione di due persone con disabilità residenti nell’area interessata dall’emergenza.

Le attività di contrasto alle fiamme sono tuttora in corso e l’evoluzione dell’incendio viene costantemente monitorata dalle squadre impegnate sul campo. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.