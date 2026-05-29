Aveva ingerito circa 80 ovuli contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa un chilogrammo, e per questo un uomo di nazionalità nigeriana è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Alghero presso l’aeroporto “Riviera del Corallo” di Alghero-Fertilia.

Il passeggero era appena arrivato nello scalo algherese con un volo proveniente da Milano quando è stato sottoposto a controllo dai militari, insospettiti dal suo evidente stato di agitazione. Durante le verifiche iniziali e l’intervista di rito, alcune incongruenze nelle risposte fornite e gli elementi investigativi già acquisiti dagli operatori hanno rafforzato il sospetto che l’uomo potesse trasportare stupefacente occultato all’interno del corpo.

Per questo motivo, l'uomo è stato accompagnato presso una struttura ospedaliera per gli accertamenti sanitari, che hanno confermato la presenza di corpi estranei nel tratto gastro-intestinale. Le successive procedure mediche hanno permesso il recupero degli ovuli.

Dopo le dimissioni, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti, e trasferito presso il carcere di Bancali, su disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Si tratta del secondo episodio simile registrato nel mese di maggio nello scalo algherese, dove complessivamente sono stati intercettati oltre due chili di droga grazie all’attività di controllo delle Fiamme Gialle.