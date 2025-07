Lo scorso 4 luglio a Sassari, presso la sede dell’Ersu, si è tenuto un incontro tra il Presidente dell’Ersu di Sassari Daniele Maoddi, delegato nazionale Andisu per l’Inclusione, e la Garante Regionale per i detenuti Irene Testa.

La riunione è servita per fare il punto sullo stato del diritto allo studio negli istituti penitenziari sardi e per rafforzare la collaborazione tra istituzioni anche attraverso iniziative e progetti comuni. “Rientra tra i compiti di Ersu, secondo il dettato della legge regionale 37/1987 e in armonia con gli articoli 3, 33 e 24 della nostra Costituzione – ricorda il Presidente di Ersu Sassari Daniele Maoddi promuovere l’accesso e facilitare la frequenza dai corsi di istruzione superiore, a tutti e sottolineo a tutti, gli studenti capaci e meritevoli, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il raggiungimento dei più alti gradi dell’istruzione”.

Ed è proprio in questo contesto che si inquadra l’incontro con la Garante Irene Testa. “Un incontro molto positivo – per la Garante Irene Testa che sottolinea - l’importanza della cooperazione tra istituzioni in un campo cosi delicato come quello carcerario dove il diritto allo studio costituisce una delle principali leve finalizzare alla rieducazione e al reinserimento nella società della persona in regime di detenzione” .

L’Ersu Sassari dal marzo 2024 è diventato partner del Polo Penitenziario Universitario di Sassari, rafforzando il proprio impegno e contribuendo al progetto in maniera importante attraverso uno stanziamento per l’acquisto del materiale didattico, la messa di disposizione di due alloggi universitari per gli studenti in esecuzione penale esterna con concessione dell’alloggio fino al termine dell’esecuzione della misura e sanzione di comunità e la fruizione per gli stessi di 280 pasti gratuiti annui, la nomina di un funzionario amministrativo che sia referente unico di Ersu per il polo Penitenziario e che si occupa di rispondere alle istanze dei singoli studenti al fine di assicurare il supporto agli studenti afferenti al Polo Penitenziario Universitario per la compilazione delle domande per accedere alle graduatorie utili alla fruizione delle borse di studio e dei servizi Ersu.

“È fondamentale estendere il campo di applicazione del diritto allo studio arrivando alle fasce più deboli e bisognose di attenzione – commenta il Presidente Maoddi – come Ersu Sassari, cogliendo anche l’occasione del nuovo impegno in Andisu (l’Associazione nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio) e della delega nazionale all’inclusione, intendiamo fare la nostra parte ed impegnarci al massimo sul fronte del diritto all’istruzione nelle carceri anche attraverso una collaborazione più serrata e un impegno comune con la Garante regionale”.