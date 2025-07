La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha consolidato e aumentato i consensi ottenuti durante le elezioni di fine febbraio 2024. Dopo aver vinto con il 45,4% delle preferenze, ora ha raggiunto il 46,5%, piazzandosi al 15° posto su 18 governatori nella classifica del gradimento dei primi cittadini e governatori, compilata dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Guidando una coalizione del campo largo, Todde si posiziona anche al settimo posto (secondo tra i governatori del centrosinistra) per l'aumento di consenso rispetto al giorno delle elezioni.

Nella classifica dei sindaci, il primo sardo è il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, che ha visto un aumento del consenso dal 51,1% al 55%, con un incremento del 3,9%, piazzandosi al 34° posto. Allo stesso livello c'è il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, esponente del centrosinistra, che ha registrato una perdita del 5,3%, passando dal 60,3% al 55%.

Al 59° posto, sempre tra i sindaci del centrosinistra, si trova Pietro Morittu, sindaco di Carbonia, che ha perso il 12,8% di consenso, scendendo dal 65,8% al 53%. Mentre all'84° posto c'è Massimiliano Sanna, sindaco di una giunta di centrodestra, che ha subito una diminuzione del 5,2%, passando dal 54,2% al 49%. Non compare in classifica Nuoro, dove le elezioni si sono svolte a inizio giugno 2025 e dove ha trionfato il pentastellato Emiliano Fenu.

LE DICHIARAZIONI DEL SINDACO DI SASSARI, GIUSEPPE MASCIA

"Uno stimolo a fare di più e meglio per non deludere le aspettative che Sassari continua a riporre nei confronti miei e dell'amministrazione di cui sono a capo". Così il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, commenta il Governance Poll pubblicato da Il Sole 24 Ore e realizzato per il quotidiano economico da Noto Sondaggi.

Secondo l'indagine resa nota oggi, il gradimento nei confronti del sindaco Mascia è cresciuto del 3,9%, passando dal 51,1% con cui vinse le elezioni nel giugno del 2024 al 55% attuale.

LE DICHIARAZIONI DEL SINDACO DI CAGLIARI, MASSIMO ZEDDA

"Partiamo dal dato del 55%, sicuramente positivo. Il calo in parte ce l'aspettavamo perché le questioni che più impattano sulla vita quotidiana sono legate alla manutenzione delle strade, alla pulizia e ai cantieri, in fase di conclusione. Il dato percentuale ci deve esortare a fare di più e meglio". E' quanto sostiene il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, in merito alla classifica Governance Poll sul gradimento dei primi cittadini e governatori, realizzata dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore.

"Per quanto riguarda la manutenzione delle strade, il vecchio appalto ha esaurito le risorse e a breve aggiudicheremo il nuovo - aggiunge il primo cittadino del capoluogo sardo - Stiamo chiedendo alla Regione di mettere a disposizione di tutte e tutti, salvaguardando i posti auto per i dipendenti, i parcheggi degli assessorati lungo il viale Trieste. Siamo in proroga con l'attuale appalto dei rifiuti, ma abbiamo già apportato correttivi, in vista del nuovo servizio. La diminuzione della Tari per le famiglie, grazie alle risorse regionali, sarà realtà non appena arriveranno le bollette di quest'anno - annuncia Zedda - Infine, stiamo accelerando per la chiusura dei tanti cantieri ereditati. Sono in dirittura d'arrivo piazza degli Arcipelaghi e il secondo lotto di via Roma".

"Ci auguriamo di risolvere in tempi ancora più brevi le tante questioni aperte, attese da cittadine e cittadini - conclude il sindaco - Voglio ringraziare il personale del Comune che, nonostante sia passato in pochi anni da 1.500 dipendenti a poco più di 1.000, sta facendo un lavoro immane per portare avanti la macchina amministrativa. Stiamo individuando le risorse per bandire nuovi concorsi".