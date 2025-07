Mentre avrebbe tentato di scavalcare una cancellata di una casa privata, ha perso l'equilibrio ed è rimasto infilzato nell'inferriata. L'accaduto durante la notte, in via Genova a Quartu Sant'Elena, dove un giovane è rimasto gravemente ferito.

L'incidente ha richiesto l'intervento dei carabinieri e dell'ambulanza del 118, ma è stato necessario l'arrivo dei Vigili del fuoco per liberare il giovane, rimasto impalato sui ferri della cancellata. Attualmente ricoverato in condizioni critiche all'ospedale Brotzu di Cagliari, il giovane è stato trasportato in codice rosso.

Le circostanze che hanno portato a questo evento sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità.