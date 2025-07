Un 20enne stato scoperto in possesso di una pistola artigianale, quindi arrestato nella notte dai Carabinieri di Carbonia.

In piazza Matteotti, una squadra dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Carbonia, insieme ai militari della Stazione di Narcao, è intervenuta in risposta a una segnalazione giunta alla centrale operativa. Dopo essere stato sottoposto a perquisizione personale sul posto, il giovane è stato trovato in possesso di una pistola artigianale calibro 12 funzionante.

L'arma è stata sequestrata. Il giovane, attualmente disoccupato, è accusato di detenzione abusiva di arma clandestina e munizioni, nonché di produzione illegale di armi. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la casa circondariale di Uta su ordine dell'Autorità Giudiziaria.