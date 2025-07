Il ciclone africano sta perdendo la sua forza a causa dell'arrivo di un fronte freddo che porterà in Italia un cambiamento significativo nelle condizioni atmosferiche, con temporali intensi e un calo delle temperature prima al Nord e poi anche al Centro Italia. Al contrario, al Sud il sole e il caldo rimangono predominanti. Questa analisi è confermata da Federico Brescia, esperto meteorologo di www.iLMeteo.it.

"Le aree che hanno visto maggiormente questo stravolgimento meteo - afferma - sono state quelle del Centronord. Durante il weekend l'ingresso d'aria più fresca ha scatenato violenti temporali con colpi di vento e grandinate e un primo calo termico, soprattutto sulle pianure settentrionali. Ancora caldo intenso invece al Sud dove la canicola africana continua a farla da padrona".

Oggi il meteo si preannuncia buono in gran parte del Paese, a eccezione di alcuni residui temporali attesi nella zona del Triveneto e nelle regioni del medio-alto Adriatico. Le temperature saranno particolarmente piacevoli nelle regioni del Centro-Nord. Tuttavia, a partire dalla tarda serata, un nuovo fronte perturbato porterà violenti temporali e grandinate attraverso il Nord Italia, determinando un ulteriore calo delle temperature. Quindi, ci si avvierà verso valori più tipici dell'estate italiana, con minime tra 21 e 24 gradi e massime comprese tra 28 e 32 gradi.

Al Sud, invece, dove l'impatto di questo cambiamento sarà meno marcato, le temperature saranno più elevate. È importante tenere presente che questa fase climatica potrebbe essere di breve durata. "Secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici - continua Brescia - una nuova ondata di caldo africano sarebbe già pronta a mettersi in moto verso il nostro Paese già dal prossimo weekend".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, lunedì 7 luglio

Cielo poco nuvoloso; locali addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi orientali dove non si escludono isolati deboli rovesci.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in calo sul settore settentrionale, in lieve aumento lungo la costa orientale.

Venti: deboli da Nord-Ovest con rinforzi pomeridiani; moderati da Ovest sulla Gallura, forti sulle Bocche di Bonifacio.

Mari: generalmente mossi; poco mossi in mattinata sul bacino orientale e meridionale; molto mossi sui bacini settentrionali.

Previsioni per la giornata di domani, martedì 8 luglio

Cielo prevalentemente sereno.

Temperature: minime in lieve calo; massime in diminuzione, più marcata sul settore meridionale.

Venti: deboli o moderati da Nord-Ovest; forti lungo le coste settentrionali e sulle Bocche di Bonifacio.

Mari: molto mossi o agitati sui bacini occidentali, mossi o molto mossi altrove.

Tendenza per i giorni successivi

Il cielo sarà prevalentemente sereno con locali addensamenti nel corso del pomeriggio. Le temperature minima caleranno lievemente in entrambe le giornate, mentre le massime aumenteranno sul settore settentrionale mercoledì e su quello occidentale l'indomani. Mercoledì i venti soffieranno deboli o localmente moderati da nord-Ovest, tendenti alla variabilità sul settore orientale, mentre giovedì risulteranno deboli variabili. Mercoledì i mari saranno molto mossi sui settori occidentali, mossi altrove; moto ondoso in attenuazione il giorno successivo.