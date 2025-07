Tinnura è oggi avvolto da un velo di tristezza per la perdita di uno dei suoi figli più amati: Luca Logias, scomparso a soli 32 anni a causa di una leucemia che non gli ha lasciato scampo. La notizia ha scosso profondamente le comunità di Tinnura, Suni e i paesi limitrofi lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo conosceva e di chi, semplicemente, aveva avuto la fortuna di incrociare il suo sorriso.

Luca era un ragazzo semplice, di quelli che conquistano con la loro autenticità. La sua grande passione era il calcio.

Originario di Tinnura, Luca aveva scelto di costruire il suo futuro a Cagliari, dove per diversi anni aveva lavorato come portalettere stagionale per Poste Italiane.

Recentemente, aveva ricevuto una notizia che rappresentava il coronamento di anni di sacrifici: un contratto a tempo indeterminato con trasferimento a Milano. Un’opportunità che avrebbe aperto nuove prospettive per la sua vita, un sogno che, purtroppo, la malattia gli ha strappato troppo presto.

La leucemia non ha dato tregua a Luca. Nonostante la battaglia combattuta con coraggio, il destino ha deciso diversamente. Ma Luca non sarà mai dimenticato. I suoi coetanei, gli amici d’infanzia e tutti coloro che hanno condiviso con lui momenti di gioia e spensieratezza, gli hanno dedicato un pensiero commovente:

"Fedale nostro,

ci hai lasciato troppo presto, ma il segno che hai lasciato nei nostri cuori è profondo e indelebile.

Noi fedali, ti ricordiamo con affetto sincero, legati da quelle esperienze che solo chi cresce insieme può comprendere.

La tua forza, la tua gentilezza e il tuo coraggio ci accompagneranno per sempre, come esempio e come memoria viva.

In questo addio difficile, ci stringiamo l’uno all’altro, sapendo che parte di te continuerà a vivere in ognuno di noi.

Ciao Luca, sarai sempre uno di noi.

Oggi, Tinnura, Suni e i paesi della Planargia si stringono intorno alla famiglia di Luca, condividendo il loro dolore e celebrando la vita di un giovane che ha vissuto con passione e generosità."