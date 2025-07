Due comunità, quelle di Assemini e Decimomannu, in lutto per la scomparsa di Matteo Porcu, il 46enne rimasto vittima di un terribile incidente avvenuto ieri sera sulla Statale 131, all’altezza di Nuraminis.

Matteo era di Assemini ma molti suoi familiari vivono a Decimomannu. Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati sui social. “Tutto il paese di Decimomannu è addolorato per la triste circostanza luttuosa che ha colpito la famiglia Porcu e la sua amata compagna Francesca per questa triste perdita del vostro caro figlio Matteo – scrive ad esempio il circolo culturale e sociale dell’Aurora di Decimomannu con il proprio presidente Salvatore Cabiddu – Non è né spento né lontano, ma è vicino a voi. La vita è una fermata temporanea, è un viaggio verso l'eternità. Addio fratello Matteo, non ci sono parole che possono alleviare il vostro dolore per questa grande perdita. Condoglianze alla famiglia intera”.

“Ancora qualche chilometro e saresti tornato a casa sano e salvo, tra gli amici e gli affetti. Con il tuo solito sorriso e la tua voglia di vivere. Eri un lavoratore instancabile. Un ragazzo gentile, serio e responsabile. Continuerai a vivere nei nostri ricordi e, questo, nulla potrà impedirlo. Ma il dolore è davvero tanto” ha scritto, invece, un concittadino di Assemini.

L'INCIDENTE

La dinamica dell’incidente avvenuto ieri sera sulla Statale 131, all’altezza dello svincolo per Nuraminis, è ancora da chiarire. Matteo Porcu è morto dopo che il suo mezzo è uscito di strada senza collisioni con altre vetture. Un impatto violento contro il guardrail, che ha letteralmente trafitto l’abitacolo. Il 46enne effettuava le consegne per una ditta con sede a Macchiareddu per conto di Mediaworld.