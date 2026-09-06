Paura nel pomeriggio a Uri, dove un'auto, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo mentre percorreva via Sassari, finendo sul marciapiede e travolgendo i tavolini di un bar.

In quel momento, secondo le prime informazioni, alcune persone si trovavano sedute all'esterno del locale e sarebbero state investite dal veicolo. L'impatto avrebbe provocato diversi feriti, non è chiaro al momento quanti e in che stato di salute.

La macchina dei soccorsi si è immediatamente attivata. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, insieme all'elisoccorso, ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri, impegnati nei soccorsi e negli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Le persone ferite sono state affidate alle cure del personale sanitario. Saranno ora gli accertamenti delle forze dell'ordine a chiarire cosa abbia provocato la perdita di controllo dell'automobile e a ricostruire con precisione la sequenza dell'accaduto.

La situazione è in aggiornamento.