Una notte di controlli lungo la costa cagliaritana, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza e prevenire i principali fenomeni di criminalità, le condotte pericolose alla guida e le violazioni delle norme igienico-sanitarie nei locali pubblici.

A scendere in campo sono stati i Carabinieri delle Compagnie di Quartu Sant’Elena, San Vito e Iglesias, impegnati in un servizio coordinato che ha coinvolto le Stazioni e le Sezioni Radiomobili dei tre territori. Alle verifiche hanno preso parte anche i militari del NAS di Cagliari, mentre per i controlli alla guida è stato utilizzato anche l'etilometro.

Nel corso dell'operazione sono emerse diverse situazioni di irregolarità. Tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Cagliari come assuntori di sostanze stupefacenti, dopo essere stati trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana e hashish.

Due ragazzi, entrambi poco più che ventenni, sono invece stati denunciati in stato di libertà dopo essere stati sorpresi alla guida senza aver mai conseguito la patente.

Particolari verifiche hanno riguardato anche le attività commerciali. Il titolare di un esercizio sottoposto a ispezione è stato invitato ad adeguare la gestione del locale alle procedure previste dal manuale di autocontrollo aziendale. Per le carenze igienico-sanitarie riscontrate all'interno del magazzino dell'attività è stata inoltre elevata una sanzione di 2.000 euro.

Il controllo del territorio ha portato infine anche a un arresto. I militari hanno rintracciato un uomo nei cui confronti risultava pendente un ordine di carcerazione per una rapina commessa in provincia di Bergamo, emesso dalla competente Autorità giudiziaria.

L'attività rientra nel più ampio piano di controllo del territorio portato avanti con continuità dalle Compagnie del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, con l'obiettivo di aumentare gli standard di sicurezza, contrastare i comportamenti illeciti e tutelare la tranquillità di residenti e frequentatori della costa.