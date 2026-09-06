“In questa foto i risultati di maltrattamenti e denunce negli anni. Denunce su denunce. Non hanno mai fatto niente”. Inizia così il post-denuncia sui social di una donna sassarese – Ilaria il suo nome – che condivide un autoscatto su un letto d’ospedale con un collare cervicale indosso. “Ieri notte – racconta –, in mezzo alla strada, il miserabile l' ha rifatto. Testata, schiaffi e calci. Ed eccomi all'ospedale”.

“Poi – prosegue – sparisce con mio figlio. Le forze dell'ordine cosa fanno? Quello che hanno sempre fatto. Cioè niente. Anzi mi dicono che magari il bambino è al mare con il padre mangiando un gelato in spiaggia. Secondo loro dovrei stare serena. Cosa facciamo? Aspettiamo che mi ammazzi? Così divento famosa nei tg mentre si danno la colpa a vicenda”.

“C'è anche un decreto del giudice... lui se ne frega e le forze dell'ordine dicono che non possono fare niente. Io intanto devo stare serena senza neanche sapere dove è mio figlio”, conclude la donna, chiedendo agli utenti social condivisione.