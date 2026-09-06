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Otto trattori stradali sono stati interessati da un incendio divampato intorno alla mezzanotte in via Mincio, a Olbia, all'interno di un piazzale.
Per fronteggiare le fiamme sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Olbia, affiancati dalla squadra dei colleghi di Arzachena. L'entità dell'incendio ha reso necessario anche l'impiego di un'autocisterna proveniente dal distaccamento aeroportuale di Olbia.
Il tempestivo intervento delle squadre ha permesso di evitare che il rogo si estendesse alle altre motrici parcheggiate nello stesso piazzale, nonostante il numero dei mezzi già coinvolti.
Non si registrano feriti. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato per gli accertamenti.