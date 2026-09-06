Una vendemmia si è trasformata in tragedia nelle campagne di Alcamo, nel Trapanese. Un uomo di 67 anni, Stefano Palumbo, è morto dopo essere rimasto incastrato in una macchina vendemmiatrice mentre lavorava in contrada Quaranta Salme, area rurale al confine tra le province di Trapani e Palermo.

L'incidente è avvenuto durante le operazioni di raccolta dell'uva. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il macchinario si sarebbe inceppato. Nel tentativo di farlo ripartire, Palumbo sarebbe rimasto incastrato, riportando ferite che si sono rivelate fatali.

A cercare di intervenire in suo aiuto è stato un altro lavoratore, Massimo Lauria, 57 anni, rimasto a sua volta ferito alle braccia durante il tentativo di soccorso.

Le condizioni dell'uomo hanno richiesto il trasferimento urgente in ospedale: Lauria è stato trasportato in elisoccorso al Civico di Palermo, dove è stato ricoverato in gravi condizioni a causa dei diversi traumi riportati.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza del macchinario. I Carabinieri e i tecnici dello Spresal dell'Asp hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità. La dinamica dell'incidente resta ancora da chiarire.