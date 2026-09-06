Un'aggressione violenta all'interno di un'abitazione ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri a Calitri, in provincia di Avellino. Una donna sarebbe stata colpita a martellate dall'ex compagno e ha riportato ferite tali da rendere necessario il trasferimento in ospedale.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa, che hanno sentito quanto stava accadendo e hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Avellino insieme ai militari della Stazione di Calitri. Al termine dei primi accertamenti, l'uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto.

La donna, soccorsa dopo l'aggressione, è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale di Potenza, dove è stata presa in carico dai sanitari.

Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e chiarire il contesto nel quale si è verificata l'aggressione.