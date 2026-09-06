Paura questa mattina lungo la Strada Statale 125 Var – Nuova Orientale Sarda, dove un’auto ha preso fuoco mentre attraversava la galleria “Murtineddu”, nel territorio di Quartu Sant’Elena.

L’allarme è scattato poco dopo le 7, quando una squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale Operativa del Comando Provinciale di Cagliari è intervenuta all’interno della galleria per domare l’incendio che aveva coinvolto una Mercedes Smart.

Le fiamme si sono sviluppate nell’abitacolo e hanno interessato l’intero veicolo. A bordo c’erano due giovani, che fortunatamente sono rimasti illesi. Accortisi tempestivamente di quanto stava accadendo, sono riusciti ad abbandonare l’auto e a raggiungere una zona sicura, prima di chiedere aiuto attraverso lo smartphone.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio e, una volta domate le fiamme, hanno messo in sicurezza il veicolo, la carreggiata e l’area interessata dal rogo. Per consentire ai soccorritori di operare senza rischi, il tratto della Statale è stato temporaneamente chiuso al traffico.

Sul posto è intervenuto anche il personale ANAS, impegnato nelle operazioni necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza della strada e consentire la successiva riapertura della viabilità.