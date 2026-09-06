Bustoni di mondezza abbandonati, secchi e cestini, attrezzi e carcasse d'auto: cresce a Sassari il malcontento dei cittadini per lo stato di abbandono di numerose aree, specialmente nella zona industriale di Predda Niedda.

Le foto condivise sui social da un utente testimoniano il degrado crescente in alcune zone, fra strade sommerse da immondizia e cumuli di rifiuti. "Tutto questo in 50 metri - lamenta un utente condividendo alcuni scatti - Predda Niedda: mucchi di rifiuti presenti da un anno".

Il sentimento di rabbia e frustrazione appare ampiamente condiviso nei commenti: "E questo è nulla - afferma un altro utente -. C'è la parte dove si depositano i camion che... viene male anche a spiegarlo. Mi chiedo come Sassari possa essere diventata così".

"Mi chiedo spesso - scrive un terzo - alcune zone di Sassari appartengono alla giungla? Ormai è diventata una schifezza, puzza e sporco ovunque".

Un sentimento sempre più comune fra i cittadini di Sassari, dove gli incivili rappresentano ormai una piaga dilagante. Per questo, la voce degli abitanti si fa sempre più corale nella richiesta di una città più pulita.