Scontro tra due auto nel pomeriggio all’incrocio tra la SP68 e la SP57, dove poco dopo le 16 è scattato l’allarme per un incidente stradale. Per soccorrere le persone coinvolte e mettere in sicurezza l’area, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano ha inviato sul posto una squadra dalla sede centrale.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, una Fiat 500L, che percorreva la SP68 in direzione Marrubiu, si è scontrata con una Dacia Stepway proveniente da Oristano. Restano da chiarire le cause e l’esatta dinamica dell’impatto.

Fortunatamente, gli occupanti delle due vetture sono riusciti a uscire autonomamente dagli abitacoli e sono stati successivamente presi in carico dal personale sanitario intervenuto sul posto.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dello scenario dell’incidente. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per gli accertamenti di competenza.