Da alcuni giorni la città di Sassari fa i conti con interruzioni notturne dell’erogazione idrica, dalle 20 alle 6. "Abbanoa comprende e si scusa per i disagi dovuti alle chiusure notturne che stanno creando diversi disservizi nella città di Sassari, ma si tratta dell'unica attività utile a salvaguardare i livelli dei serbatoi e scongiurare un blocco totale dell'erogazione per ragioni tecniche che non sono sotto l'esclusivo controllo di Abbanoa", si legge in una nota diffusa oggi.

"L'emergenza idrica in atto nel Nord Sardegna sta causando apporti insufficienti e qualità scarsa delle acque in arrivo ai potabilizzatori, e conseguentemente distribuite in rete. Enas, Abbanoa, Adis e Egas sono costantemente in contatto per continui aggiornamenti sull'evolversi della situazione: solo il completamento degli interventi di Enas e il ripristino della piena portata dell'acqua grezza ai potabilizzatori di Abbanoa e il conseguente ritorno alla produzione standard potranno consentire di superare l'emergenza e ripristinare l'erogazione h24. Abbanoa informerà tempestivamente del ritorno della situazione alla normalità o di eventuali prolungamenti della situazione di emergenza. Enas e Abbanoa sono costantemente al lavoro per risolvere in tempi brevi queste difficoltà e la situazione è seguita passo passo anche dall'Ente di Governo d'Ambito della Sardegna "Egas" e dall'Autorità del Distretto idrografico della Sardegna "Adis".

Nessuna restrizione è prevista nei quartieri alimentati in via esclusiva da Truncu Reale tramite il serbatoio e la condotta di Monte Oro: Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna. Non si escludono restrizioni nei prossimi giorni.

Dalle 20 alle 6, verrà interrotta l'erogazione nei quartieri alimentati dal serbatoio di via Milano al servizio della zona alta di Sassari (Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Porcellana Alta, Badde Pedrosa, Valle Gardona e Gioscari. Il riempimento della rete consentirà il ripristino del servizio intorno alle ore 9. Tuttavia il ripristino dipende anche dalla presenza di accumuli nei singoli condomini.