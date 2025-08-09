Una ragazza di 19 anni ha perso la vita nella serata di ieri in un drammatico incidente stradale avvenuto sull’autostrada A35 Brebemi, nel tratto compreso tra Travagliato Ovest e Travagliato Est, in direzione Brescia.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane viaggiava come passeggera a bordo di un’auto rimasta coinvolta in un tamponamento in corsia di sorpasso. Dopo l’impatto, sarebbe scesa dal veicolo e, mentre si trovava sulla corsia centrale, è stata investita da un’altra auto di passaggio, che non ha potuto evitarla.

Nello scontro iniziale e nelle fasi successive sono rimaste ferite altre tre persone, tra cui un coetaneo della vittima. Le indagini per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto sono affidate alla Polizia Stradale.