Domenico Bagalà è stato nominato commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna. La nomina, firmata oggi dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, arriva dopo gli anni di presidenza di Massimo Deiana.

L’Autorità portuale ha la responsabilità dei porti di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres, Oristano, Santa Teresa Gallura, Portovesme e Arbatax, nodi strategici per la logistica regionale e nazionale.

“L’incarico commissariale, di natura temporanea - si legge in una nota del Mit - è finalizzato ad assicurare la continuità amministrativa e la piena operatività dell’Autorità fino al ripristino degli organi di vertice ordinari. La nomina è stata formalmente comunicata alla Regione Sardegna nella stessa data del provvedimento."

Il Mit ribadisce "il proprio impegno a garantire la continuità gestionale degli scali strategici per il Paese e conferma la centralità del porto di Cagliari nel sistema logistico e infrastrutturale nazionale”.