Alle prime ore di questa mattina, intorno alle 4, un incendio ha distrutto un chiosco annesso a un ristorante situato lungo la Strada Statale 125, in località Cala Ginepro, a Orosei.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Nuoro, provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Siniscola. I pompieri hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, evitando che il rogo si propagasse alle strutture vicine.

Conclusa la fase di spegnimento, sono in corso accertamenti da parte dei Vigili del Fuoco per stabilire le cause dell’incendio, al momento ancora in via di definizione.