Un’importante operazione dei Carabinieri della Compagnia di San Vito ha portato all’arresto di quattro persone e alla denuncia a piede libero di altre tre, tutte ritenute responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa si è svolta tra le province di Cagliari e Nuoro, con un focus sui comuni di Muravera, Villaputzu, Sinnai e Tertenia.

Le forze dell’ordine hanno condotto estese perquisizioni in diversi centri abitati e nelle campagne circostanti, coinvolgendo i militari delle Stazioni Carabinieri territorialmente competenti, il Nucleo Operativo della Compagnia di San Vito, squadre dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e le unità cinofile del Comando Provinciale di Cagliari.

Nel corso delle operazioni sarebbero stati sequestrati oltre due chilogrammi di sostanze stupefacenti, diverse migliaia di euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, e nove bombe carta. L’azione rientra in un più ampio piano di prevenzione e repressione dello spaccio di droga nella zona del Sarrabus, con l’obiettivo di individuare e bloccare i canali di approvvigionamento della droga destinata al mercato locale.

Tra gli arrestati figurano due uomini di 31 e 39 anni, entrambi incensurati e residenti a Tertenia, e altri due soggetti di 31 e 26 anni, pregiudicati, domiciliati a Sinnai. Oltre agli arresti, i Carabinieri hanno denunciato altre tre persone in stato di libertà.