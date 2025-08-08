Triste scoperta nella tarda mattinata di oggi alla Marina di Portisco, dove un giovane di 21 anni è stato trovato privo di vita a bordo di uno yacht ormeggiato lungo la banchina, in territorio comunale di Olbia.

Il corpo è stato scoperto all’interno dell’imbarcazione, facendo subito scattare l’allarme. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, i sanitari del 118 e una squadra dei vigili del fuoco. I medici giunti sul luogo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane, attribuendone le cause a intossicazione da esalazioni tossiche fuoriuscite da un wc chimico installato a bordo.

La dinamica dell'accaduto è ora oggetto d’indagine da parte della polizia di Stato, con il supporto della sezione scientifica e del nucleo batteriologico dei vigili del fuoco, chiamato a escludere la presenza di ulteriori sostanze pericolose.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita del ragazzo e verificare eventuali responsabilità.