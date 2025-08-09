Tragedia sfiorata a Olmedo, dove un bambino di 4 anni, figlio di una coppia di turisti romeni in vacanza, è stato trovato privo di sensi all’interno dell’auto di famiglia, parcheggiata sotto il sole.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Alghero, intervenuti insieme al personale del 118, il piccolo sarebbe uscito di casa approfittando di un momento di riposo dei genitori. Accortisi della sua assenza, madre e padre hanno iniziato a cercarlo e lo hanno rinvenuto seduto nell’abitacolo, in stato di incoscienza.

Trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, il bambino è giunto in condizioni critiche, tanto da richiedere il ricovero in Rianimazione. La prima diagnosi parla di un grave colpo di calore, probabilmente causato da un’esposizione prolungata a temperature elevate.

Ieri sera, vista la gravità della situazione, i medici – d’accordo con la famiglia – hanno disposto il trasferimento al Policlinico Gemelli di Roma per proseguire le cure in una struttura specializzata.