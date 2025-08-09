Nella notte appena trascorsa, intorno all’una, la squadra del distaccamento di Arzachena è intervenuta per soccorrere una persona rimasta ferita dopo una caduta in un dirupo di circa 5 metri. L’incidente è avvenuto al termine del concerto di Francesco Gabbani ad Abbiadori, quando l’uomo, nel percorso verso la sua vettura, è scivolato sul ciglio della strada.

Fortunatamente, la caduta è stata attutita dalla vegetazione, riducendo l’entità delle lesioni. Il malcapitato ha riportato diverse escoriazioni ma le sue condizioni non sono risultate gravi.

I Vigili del Fuoco hanno effettuato il recupero utilizzando tecniche alpinistiche, calandosi nel dirupo per raggiungere la persona. Dopo aver verificato le condizioni del ferito, lo hanno recuperato e affidato alle cure del personale sanitario del 118, presente sul posto insieme a Carabinieri e Polizia di Stato.