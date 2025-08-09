Incontro a porte chiuse questa mattina a Olbia tra la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, e gli emissari della Qatar Investment Authority, il fondo sovrano che detiene le proprietà della Costa Smeralda, il Chief operating officer, Sheikh Faisal Bin Saoud Al Thani, e il Ceo Mohammed Saif Al Sowaidi. Al tavolo anche il presidente di Smeralda Holding, Franco Carraro, l’amministratore delegato Mario Ferraro e un rappresentante del Qatar Foundation Endowment, partner dell’ospedale Mater Olbia.

Al centro del confronto, il futuro degli investimenti qatarioti nel nord dell’isola, in particolare nei settori del turismo e della sanità. Le proprietà, appartenute per decenni all’Aga Khan – scomparso lo scorso febbraio – sono oggi sotto il controllo di Smeralda Holding, società interamente controllata dal fondo del Qatar.

“È stato un incontro con degli investitori importanti, un incontro istituzionale, di conoscenza – ha dichiarato la governatrice Todde al termine dell’appuntamento –. Abbiamo parlato degli investimenti che sono già stati fatti in Sardegna. Speriamo che gli investimenti crescano e producano valore per la Sardegna”.