I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile insieme a quelli della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace hanno identificato e fermato un giovane di 25 anni, residente in città, come presunto autore del tentato omicidio avvenuto lo scorso 26 luglio in via Bosco Cappuccio.

La vittima, un uomo noto alle forze dell’ordine, era stata colpita da un colpo di arma da fuoco sparato da ignoti. Grazie a un’articolata attività d’indagine, i militari avrebbero raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico del sospettato.

Su richiesta dei Carabinieri, la Procura di Cagliari ha emesso il 30 luglio un decreto di fermo nei confronti del 25enne, che nel frattempo si era reso irreperibile. Tuttavia, nella serata di ieri, il ragazzo si sarebbe presentato spontaneamente presso la Questura di Cagliari, dove è stato subito sottoposto a fermo.

Terminate le formalità di rito, il giovane è stato condotto in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, in attesa degli sviluppi dell’inchiesta.