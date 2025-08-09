Un vasto incendio è scoppiato questa mattina nella zona industriale di Catania, in Quinta Strada, coinvolgendo un’azienda specializzata nello stoccaggio di rifiuti. La presenza di un serbatoio di gasolio all’interno dell’impianto ha fatto immediatamente temere il rischio di esplosioni.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dalla Centrale di Catania, dal Distaccamento Sud, da Paternò e da Linguaglossa, supportate dalla Polizia di Stato, dai sanitari del 118 e dalla Forestale. Le operazioni di spegnimento risultano particolarmente difficili a causa della vastità dell’incendio e della natura dei materiali coinvolti.

Una densa coltre di fumo si è alzata in cielo, visibile da molte zone della città, suscitando preoccupazione tra la popolazione. Per monitorare l’impatto ambientale dell’evento è stato richiesto l’intervento dell’Arpa.