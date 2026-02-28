Un vero e proprio bilancio di generosità e solidarietà quello che la sezione Avis Bultei traccia per il 2025, con 107 soci donatori attivi, 8 nuovi iscritti e ben 100 sacche di sangue raccolte: numeri che raccontano vite salvate e cuori colmi di amore nei confronti del prossimo, frutto del costante impegno della comunità e della dinamica associazione alla cui guida c'è il presidente Marco Sanna.

La sezione ha organizzato anche per l'anno scorso "Una montagna di donazioni", l’evento che unisce raccolta sangue, convivialità e divertimento che si svolge tra il verde di Sa Fraigada, immersa nella Foresta Demaniale di Fiorentini, dove la natura fa da scenario a gesti di grande valore umano.

"Si tratta di fare un’opera di bene e viverla in un luogo così speciale – spiega il presidente Sanna ai nostri microfoni – ma anche di sensibilizzare tutti sull’emergenza sangue che in questo periodo affligge la Sardegna. Donare riguarda ciascuno di noi".

"Il direttivo esprime gratitudine a tutti i donatori – aggiunge Sanna –. Ogni sacca di sangue raccolta rappresenta un preziosissimo dono di vita".

Tra sorrisi, chiacchiere e momenti di condivisione, la sezione Avis di Bultei conferma ogni giorno che la solidarietà è un gesto semplice ma fortissimo, capace di unire comunità e creare una grande e resistente catena d'amore, ricordando a tutti che anche un piccolo semplice gesto come la donazione può salvare vite.

"Speriamo in un nuovo anno colmo di generosità e che tanti giovani decidano di donare - conclude il presidente -. Continueremo a sensibilizzare per far capire a persone di tutte le età che è fondamentale per chiunque".